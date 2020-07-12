Миро резко высказалась о погибшем в Подмосковье мотоблогере Никитиной

Москва, 12 июля. Популярный мотоблогер Ксения Никитина прожила яркую, но недолгую жизнь, и «уже завтра» о ней забудут, заявила скандально известная писательница Лена Миро.

В своем блоге в «Живом журнале» Миро объявила, что Никитина занималась «совершенно бесполезным делом», например, помимо мотоспорта, вела канал на YouTube, на который подписались почти 40 тысяч человек.

В момент смерти блогер, по ее словам, пыталась сделать эффектное фото — на скорости 160 километров в час обгоняла колонну мотоциклистов и снимала их на камеру, прикрепленную к шлему. Но «шанса ей не оставил» трактор, собиравшийся выполнить разворот.

«Выехали колонной [в Ярославль], погнали. Наделали фоточек, вернулись. Какая польза от всего этого народному хозяйству, кроме шума и выхлопов? Наверное, никакой, зато жизнь яркая. <...> Ответа на вопрос, зачем она умерла, у меня нет», — высказалась Миро в блоге.

Писательница назвала погибшую в 33 года Никитину «катастрофой», о которой «уже завтра забудут».

«Что хорошо в мотоциклистах — трактор они сильно не повредят», — резко заключила она.

Миро известна своими скандальными комментариями относительно происходящего в обществе, в том числе в шоу-бизнесе. Недавно она высказалась о смерти блогера Анастасии Тропицель, которая скончалась в результате ДТП на Бали. Миро назвала ее «бесполезным существом», чем возмутила пользователей Сети. Они пристыдили писательницу за циничные заявления и пожалели погибшую девушку и ее семью.