ПФР назвал категорию пенсионеров, которые могут получить дополнительную выплату

Москва, 12 июля. Пожилые родители могут претендовать на выплаты, если у них есть дети-студенты. В Пенсионном фонде России назвали критерии для получения денег от государства.

Если родитель на пенсии, и у него есть совершеннолетний ребенок, который учится на очке, то ему положена доплата. К страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности устанавливается повышение выплаты на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на трех.

Чтобы получить деньги, необходимо предоставить в фонд документы, подтверждающие отсутствие у нетрудоспособного родственника постоянной работы. Дополнительные деньги будут начисляться до тех пор, пока студенту не исполнится 23 года.

Размер ежемесячной выплаты определен вплоть до 2024 года, и федеральная выплата индексируется ежегодно с 1 января. Пожилой родитель может получить от 1895 до 5686 рублей. Начисления зависят от количества лиц, находящихся на попечении пенсионера.

Стоит отметить, что на выплату за ребенка-студента могут претендовать только неработающие пенсионеры. Если пожилой родитель работает, то размер фиксированной выплаты к его пенсии устанавливается без учета индексаций, имевших место в период его трудовой деятельности, пишет «Вечерний Волгоград.ру» со ссылкой на региональное отделение ПФР.