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Экономика

ПФР назвал категорию пенсионеров, которые могут получить дополнительную выплату

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ПФР назвал категорию пенсионеров, которые могут получить дополнительную выплату

Москва, 12 июля. Пожилые родители могут претендовать на выплаты, если у них есть дети-студенты. В Пенсионном фонде России назвали критерии для получения денег от государства.

Если родитель на пенсии, и у него есть совершеннолетний ребенок, который учится на очке, то ему положена доплата. К страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности устанавливается повышение выплаты на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на трех.

ПФР назвал категорию пенсионеров, которые могут получить дополнительную выплату

Чтобы получить деньги, необходимо предоставить в фонд документы, подтверждающие отсутствие у нетрудоспособного родственника постоянной работы. Дополнительные деньги будут начисляться до тех пор, пока студенту не исполнится 23 года.

Размер ежемесячной выплаты определен вплоть до 2024 года, и федеральная выплата индексируется ежегодно с 1 января. Пожилой родитель может получить от 1895 до 5686 рублей. Начисления зависят от количества лиц, находящихся на попечении пенсионера.

Стоит отметить, что на выплату за ребенка-студента могут претендовать только неработающие пенсионеры. Если пожилой родитель работает, то размер фиксированной выплаты к его пенсии устанавливается без учета индексаций, имевших место в период его трудовой деятельности, пишет «Вечерний Волгоград.ру» со ссылкой на региональное отделение ПФР.

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Источник: Вечерний Волгоград.ру
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