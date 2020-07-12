Астролог назвала знаки зодиака, которых ждет финансовый успех в июле

Москва, 12 июля. Астролог Татьяна Орлова сообщила, что людей трех знаков зодиака ждет финансовых успех во второй половине июля.

Близнецы могут рассчитывать на получение крупной денежной суммы. Это касается людей, которые работают в СМИ, транспортной отрасли или занимаются наукой.

Тельцам не придется особо утруждаться, чтобы привлечь дополнительный доход. Им помогут связи и полезные знакомства.

Во второй половине июля удача улыбнется Стрельцам. А вот Овнам ничего так просто не достается, им придется хорошо поработать, пишет издание «Слово и Дело».

Ракам тоже не стоит ждать «манны небесной», их заработок будет стабильным. Львы обычно бережливо относятся к деньгам, поэтому для них откроются новые возможности. Они смогут сделать выгодное вложение.

Июль для дев — месяц рисков, лучше ограничить свои траты. Финансовое положение Весов останется на прежнем уровне. Им лучше отдохнуть и пока не думать о дополнительном заработке.

К Скорпионам вернутся долги, либо женщины этого знака получат дорогие подарки. А вот Козерогам надо подумать о «финансовой подушке».

Водолеям, работающим в сфере торговли, повезет в июле. Но этот успех полностью зависит от их способностей. Рыбам тоже пока не стоит пытаться «подзаработать» на сомнительных авантюрах.