Адвокат Пелагеи объяснил, почему она запретила Телегину видеться с дочерью

Москва, 12 июля. Адвокат Пелагеи Филипп Рябченко, представляющий ее интересы в бракоразводном процессе с хоккеистом Иваном Телегиным, объяснил, почему певица не пустила спортсмена на свидание с дочерью. По его словам, дело не во враждебном настрое звезды к отцу ребенка.

В суде защита Телегина заявила, что Пелагея запретила мужу общаться с маленькой Таисией, которую он содержит. Однако Рябченко заверил, что адвокат второй стороны лжет. Он подчеркнул, что запрета на контакты с девочкой у хоккеиста не было никогда, и «Пелагея хочет, чтобы дочка общалась с папой».

«Адвокат слукавил, опустив одну деталь. Телегин вдруг захотел приехать к дочери, когда получил иск на алименты. Это был конец мая, самоизоляция. А до этого не желал, не проявлял интереса с 25 января. Пелагея знает, что Иван не соблюдал режим, и опасалась вируса. Но она предложила пообщаться с дочкой по фейстайм, однако папа просто пропал…» — объяснил юрист в интервью KP.Ru.

Певица и спортсмен объявили о решении расстаться еще в конце 2019 года. Тогда они на протяжении нескольких месяцев жили раздельно, но старались поддерживать отношения ради дочери.

В конце мая Пелагея подала документы на развод, напоминает «МИР 24». Она надеялась, что процесс расторжения брака будет для обеих сторон безболезненным и обойдется без взаимных претензий. Однако супруги все же столкнулись с трудностями.

9 июля состоялась очередная встреча звезд в суде, где адвокат певицы уточнил ее требования. По словам защиты Телегина, представитель Пелагеи «пытается вывести из общей массы» совместного имущества квартиру, которую супруги купили на деньги матери артистки. Юрист спортсмена заявила, что он не ожидал такого развития событий, поскольку стороны вели переговоры в течение четырех месяцев и, казалось, пришли к общему решению, пишет портал «Утро.ру».