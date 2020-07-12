В Сети обсуждают вероятную мать младшего сына Лукашенко

Минск, 12 июля. Фотография вероятной матери младшего сына президента Белоруссии Николая Лукашенко появилась в Сети. По слухам, Александру Лукашенко сына подарила Ирина Абельская.

Младший сын белорусского лидера повсюду сопровождает своего отца. На просторах Интернета все больше появляется сообщений об отпрыске президента, а вот имя матери Николая держится в строжайшем секрете, но журналисты полагают, что младшего ребенка президента Белоруссии родила Абельская.

В середине 90-х женщина работала личным врачом Лукашенко, однако, как говорят инсайдеры, рабочие отношения быстро перешли на другой уровень, пишет «СтарХит». Николай появился на свет в 2004 году.

О матери младшего сына Лукашенко говорить не любит, лишь в одном из интервью он упомянул, что женщина по профессии врач.

Как пишут СМИ, у Абельской есть еще старший сын Дмитрий, который пошел по стопам матери и стал врачом.

Александр Лукашенко женат на Галине, но сейчас супруги не живут вместе, пишет пресса. В браке у пары родились двое сыновей Виктор и Дмитрий.

Младший наследник Лукашенко сейчас учится в школе. 15-летний юноша поступил в 10 класс лицея Белорусского государственного университета по профилю «Биология».