Супруга Уилла Смита призналась, что крутила роман с другом собственного сына

Лос-Анджелес, 12 июня. Самая идеальная пара американского шоу-бизнеса оказалась фальшивкой. Супруга актера Уилла Смита призналась, что изменяла мужу.

Актриса и мать талантливых детей Джада Пинкетт-Смит заявила, что несколько лет назад у нее был роман на стороне.

Она встречалась с музыкантом Августом Алсиной. По словам Джады, она была на грани развода со Смитом и искала кого-то, чтобы не впадать депрессию.

Пять лет назад у Смита с супругой были очень натянутые отношения, они постоянно ссорились, но не выносили свои конфликты на публику.

«Мы просто тогда с мужем не общались, были в свободных отношениях», — пояснила певица.

Джаду не смущало, что Алсина годился ей в сыновья. В то время музыкант дружил с ее сыном Джейденом. Именно Джейден познакомил мать со своим приятелем.

Сейчас 48-летнюю актрису и 27-летнего парня больше ничего не связывает. Смиту хватило мужества простить измену супруги.

Уилл Смит — самый востребованный и высоко оплачиваемый актер Голливуда. Он начинал свою карьеру в качестве рэп-исполнителя, а потом переключился на кинематограф.