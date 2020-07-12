Бывшая жена Аршавина шокировала фанатов изменениями во внешности

Москва, 12 июля. Бывшая жена известного футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина поделилась снимками, которые вызвали настоящий ажиотаж в Сети. Подписчиков журналистки удивили кардинальные изменения в ее внешности.

Казьмина нарушила молчание, длившееся несколько месяцев.

«Вернулась», — подписала Казьмина опубликованные в Instagram фотографии.

На снимках журналистка радостно улыбается и выглядит более чем счастливой. Однако многих поклонников ее новый внешний вид поверг в шок. Они предположили, что женщина решилась на ринопластику. Фанаты попросили 38-летнюю Казьмину «вернуть все на место».

«Алиса, чем вас так не устраивал прежний нос? На мой взгляд, он вам подходил больше, чем новый», — гласит один из комментариев.

Некоторые интернет-пользователи предположили, что Казьмина решилась на такие перемены ради бывшего мужа.

«Так лучше, Аршавин уже волнуется», — высказался один из подписчиков.

Казьмина не оставила такой комментарий без ответа.

«В каком смысле волнуется? И откуда вы знаете о его волнениях», — резко отреагировала она.

Напомним, что пара зарегистрировала брак 1 сентября 2016 года. До этого Аршавин состоял в отношениях с телеведущей Юлией Барановской. Роман с Казьминой закончился спустя спустя несколько месяцев. Впоследствии журналистка заявляла, что виной всему измены футболиста.

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