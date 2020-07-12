Сын Дэвида и Виктории Бекхэм женится на наследнице миллиардера из США

Лондон, 12 июля. Дизайнер и супруга английской футбольной звезды Виктория Бекхэм сообщила, что их со спортсменом сын Бруклин женится. Его избранницей стала актриса и дочь американского бизнесмена Никола Пельтц.

«Самые захватывающие новости!! Мы не можем быть счастливее, потому что Бруклин и Никола женятся! Желаю вам любви и счастья на всю жизнь. Мы все так сильно любим вас обоих», — написала Бекхэм в своем Instagram, опубликовав романтичное фото пары.

Будущая невестка ответила звезде в комментариях.

«Я так сильно люблю вас, Виктория. Я самая счастливая девушка на свете», — говорится в ее сообщении.

Бруклину Бекхэму 21 год, он является старшим сыном своих знаменитых родителей. Как и отец, он играет в футбол, а также фотографирует и снимается сам.

Никола Пельтц — 25-летняя американская актриса и наследница знаменитого промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца. Как уточняет «МИР 24», его состояние оценивается в 1,72 млрд долларов. Будущая миссис Бекхэм сыграла в фильмах «Трансформеры», «Слияние», «Модель Бейтс» и «Повелитель стихий». Отношения пары длятся семь месяцев. В своем Instagram Бекхэм ранее рассказывал, что сделал предложение любимой две недели назад.

Виктория Бекхэм рада выбору сына, она одобряет его спутницу и искренне желает, чтобы их союз был крепким. Недавно она вспоминала собственную свадьбу с футболистом.