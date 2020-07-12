Адвокат Ефремова отреагировал на обвинения в самопиаре

Москва, 12 июля. Адвокат Эльман Пашаев, который представляет интересы актера Михаила Ефремова, отреагировал на обвинения в пиаре на резонансном деле.

Юрист заявил, что не считает нужным «светиться» и использовать ситуацию в личных целях. Он подчеркнул, что имеет достаточное количество дел и клиентов.

«Я выполняю свою работу всегда качественно и честно. Данное дело – не исключение», — написал он в сообщении в Instagram.

Как напоминает «ФедералПресс», поведение юриста вызвало недовольство у Федеральной палаты адвокатов и сенатора Андрея Клишаса. Пашаева обвинили в разглашении адвокатской тайны. Источник Федерального агентства новостей, хорошо знакомый с российской юридической системой, заявил, что речь может идти даже о лишении адвокатского статуса.

Дочь Ефремова Анна Мария и вовсе считает, что Пашаев негативным образом влияет на ее отца, который после общения с адвокатом стал говорить несвойственные его стилю вещи.

Недавно юрист заявил, что Ефремов не признает свою вину в смертельном ДТП в центре Москвы, пишет НСН. Вечером 8 июня актер сел пьяным за руль, его джип вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada, которым управлял курьер Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался, передает Infox.ru.

В отношении Ефремова завели уголовное дело. Он находится под домашним арестом. А тем временем уже многие общественные и политические деятели высказались за то, чтобы артист получил реальный срок.