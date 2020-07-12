В Киеве поставили задачу показать в Москве фильмы на мове

Киев, 12 июля. На Украине хотят возродить величие кинематографа, чтобы показывать в Москве фильмы на украинском языке с русскими субтитрами. С такой позицией выступил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Журналист «Радио Свобода» (признан в России СМИ-иноагентом) поинтересовался у украинского чиновника, представляет ли он показ украинских кинокартин в России на мове. Креминь, отвечая на вопрос, заявил, что это одна из важнейших задач Киева.

«Я думаю, что это одна из наших задач. И если посмотреть на нашу классику, которую очень хорошо знают в мире и в России в том числе, например [режиссера Александра] Довженко, и «Тени забытых предков», — сказал уполномоченный по защите госязыка.

По его мнению, у Киева «большие перспективы» в этом направлении — в последние годы в стране работает квотирование, выделение средств для «государственных агентов кинематографии».

Напомним, в прошлом году на Украине был принят так называемый закон о государственном языке, который предполагает тотальное использование украинского во всех сферах жизни. Стоит отметить, что главным борцом с русским языком и русскоязычным контентом в стране был бывший президент Украины Петр Порошенко. Во время его правления на Украине было запрещено более 700 фильмов и сериалов российского производства.