Вирусолог Альтштейн оценил результат испытаний российской вакцины от коронавируса

Успешные результаты исследований на безвредность вакцины от коронавируса — это пока что первая фаза ее разработки. Об этом Федеральному агентству новостей заявил вирусолог Анатолий Альтштейн. Таким образом собеседник ФАН отреагировал на завершение испытаний в России первой в мире вакцины от коронавируса.

«Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса», — сообщил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

Как пояснил глава Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев, на данном этапе необходимо было показать безопасность вакцины для здоровья человека, что и было сделано. Испытуемые признались, что в первые дни почувствовали незначительное и кратковременное повышение температуры тела. Других негативных влияний выявлено не было.

Лукашев уточнил, что все участники исследований в течение долгого времени находились в изоляции и практически не имели контактов с внешним миром еще до начала испытаний, чтобы исключить заражение коронавирусом.

Длительная изоляция оказала воздействие на психологическое состояние добровольцев и привела к росту конфликтных ситуаций среди двух групп. К работе с добровольцами присоединились психологи, чтобы снять эмоциональную напряженность.

Отмечается, что добровольцы будут выписаны 15 и 20 июля, после этого за их состоянием установят наблюдение, чтобы оценить, как ведет себя их иммунитет. Лукашев также отметил, что дальнейший план разработки вакцины определит разработчик.

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в интервью ФАН объяснил, что успешные испытания на безвредность вакцины — это очень «хорошие данные».

«Ожидать, что в будущем у добровольцев будут какие-то осложнения от нее, не приходится. Такого типа вакцины уже испытывали на людях, и они достаточно безопасны», — сказал Альтштейн.

Тем не менее собеседник ФАН полагает, что это пока лишь первая часть испытаний, а поэтому говорить в целом о готовности вакцины еще рано.

«Эти люди еще не получили последнюю инъекцию, а их должно быть две. После этого нужно какое-то время, чтобы сыворотки крови тщательно исследовали на наличие антител. Когда нам сообщат, что у такого-то процента людей появились нейтрализующие антитела, то тогда мы будем говорить об окончании первой фазы испытаний вакцины. Вслед за этим пойдут вторая и третья фазы, где уже большему количеству людей нужно будет делать прививки с препаратом. На втором этапе, скорее всего, будут принимать участие добровольцы», — отметил он.

Как уточняет вирусолог, исследования на эффективность вакцины обычно идут достаточно долго.

«Эту фазу уже можно готовить, ведь для того, чтобы получить данные об эффективности вакцины, должны быть привиты тысячи человек в условиях, где идет эпидемия. Такие исследования могут начать в конце августа или уже в сентябре. Москва, к примеру, сейчас не очень благоприятный город в отношении уровня заболеваемости. Не исключено, что она станет местом проведения таких испытаний, — поясняет Альтштейн. — Что касается будущих категорий людей, которые получат вакцину в первую очередь, то, скорее всего, это будут врачи. Пожилым людям препарат будет предложен несколько позже».

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о хорошем самочувствии добровольцев, которые согласились принять участие в испытании вакцины от коронавирусной инфекции. В ведомстве подчеркнули, что серьезных нежелательных явлений у них не зарегистрировано.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже заинтересовалась российской вакциной от коронавируса. Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан выразила надежду, что Россия также заинтересована в сотрудничестве.

Глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что в России ведутся разработки трех-четырех вакцин против коронавируса. Министр отмечал, что тестирование препаратов идет в нормальном режиме.