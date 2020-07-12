Асмус рассказала, как гримеры изуродовали ей лицо

Москва, 12 июля. Актриса Кристина Асмус заявила, что уже больше 10 лет не пользуется услугами косметолога и даже не умывает лицо водой, поскольку слишком боится испортить кожу. По ее словам, особую осторожность заставил соблюдать печальный опыт — занесенная на съемках через общие кисти гримера инфекция.

«В свои 32 года я ничего не делала со своим лицом! Не колола, не резала, не уменьшала, не надувала, не отщипывала. Моего лица никогда не касались никакие иглы и аппараты. Я не знаю ни одного названия процедуры, кроме чистки лица. Но даже на нее я не хожу», — написала артистка в посте в Instagram.

Асмус заверила, что единственное, что она использует для лица, — это хлоргексидин. Редко может нанести минеральный тон или пудру, иногда — солнцезащитный крем, увлажняющие составы игнорирует. Она объяснила, что отказалась от применения любых средств после того, как столкнулась с занесенной ей на съемках «заразой», которая изуродовала ей лицо.

«Сейчас будет шок-контент!! <…> 10 лет назад на съемках (через общие, как потом оказалось, кисти) мне занесли заразу. Несколько видов клещей. На лице был полный треш. Меня даже снимать не могли, не то, что замазать весь этот ужас. Я лечилась год всем, чем только можно. Но спас меня самый обыкновенный хлоргексидин», — рассказывала знаменитость в публикации годичной давности.

Однако поклонники не поверили звезде. Одни решили, что артистка лукавит, а другие объяснили ее признание тем, что при обилии фильтров в фоторедакторах косметика действительно может быть ни к чему.