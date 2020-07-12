Трамп впервые за время пандемии появился на публике в маске

Вашингтон, 12 июля. Американский лидер Дональд Трамп впервые за время пандемии появился на публике в медицинской маске.

Глава Соединенных Штатов посетил в субботу военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона. В госпитале проходят лечение в том числе военнослужащие, получившие ранения в зоне боевых действий.

Трамп надел маску темно-синего цвета, сбоку на ней красовалась золотая президентская печать.

«Я думаю, это замечательно — носить маску. Я никогда не был против масок. Но всему свое время и место», — сказал американский лидер журналистам.

Хозяин Белого дома ранее пообещал надеть защитную маску во время визита в военный госпиталь. Он отметил, что не выступает против ношения масок, но считает, что их нужно носить только при определенных условиях.

Американского лидера нередко критиковали за несоблюдением предписанных требований. Некоторые его политические оппоненты говорили, что Трамп подает гражданам плохой пример, появляясь в публичных местах без маски.

США являются лидерами по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным, в Соединенных Штатах выявлено более 3,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли около 134 тысяч человек.