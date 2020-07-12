Киев, 12 июля. Минские соглашения, подписанные экс-президентом Украины Петром Порошенко, поставили страну «на колени», их условия неприемлемы для Киева. Об этом заявил бывший глава государства Леонид Кравчук.

Экс-президент обратил внимание, что на выполнении Минских соглашений настаивают европейские государства. В то же время звучат мнения о необходимости их модернизировать или заменить на другой формат. Однако переписать документ, по словам Кравчука, никак нельзя, ведь на нем стоит подпись Порошенко.

Он заявил, что выполнить Минские соглашения в нынешней редакции невозможно. Поэтому есть только два варианта решения ситуации с Донбассом, считает Кравчук. Он объяснил, что Киев может либо попытаться каким-то образом переписать документ, либо сдать позиции.

Экс-президент обратил внимание, что в Донецкой и Луганской областях давно уже нет ничего украинского. Об этом свидетельствуют даже учебные программы, газеты и журналы.

«Там Украиной и не пахнет. <…> Там ничего нет, а мы хотим провести украинские выборы!.. Ну это же просто позор тому, кто это говорит!» — возмутился Кравчук.

Он уверен, что Киев должен победить любым способом, а для этого нужен другой формат, отличный от нынешней редакции Минских соглашений.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. В тот год в Киеве произошел государственный переворот, который не приняли жители ДНР и ЛНР. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на регулярной основе обсуждается в «нормандском формате», а также контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает упорно нарушать Минские соглашения и атаковать республики.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников назвал Минские договоренности «неактуальными» и заявил о вероятном их пересмотре. В Кремле отметили, что Киев снова срывает мирный процесс, лишая смысла прежние переговоры.