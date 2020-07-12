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Эксперт рассказал, когда Израиль может начать принимать россиян

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Эксперт рассказал, когда Израиль может начать принимать россиянМосква, 12 июля. Израиль надеется, что сможет принять российских туристов уже в текущем году, и готов помочь им сделать отдых доступнее, но пока ситуация с коронавирусом в государстве ухудшилась. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров РФ.

«В Израиле надеются, что российские туристы вернутся в страну в текущем году. Турбизнес Израиля намерен поддержать этот «камбэк» скидками на проживание, а власти — субсидиями за организацию туристической перевозки», — говорится в сообщении на официальном сайте АТОР.

По словам директора департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советника израильского посольства в РФ Владимира Шкляра, в государстве сейчас фиксируются новые случаи COVID-19, причем они исчисляются сотнями, хотя еще три недели назад статистика была иной.

«Ситуация меняется очень динамично. Никто не знает, что будет через 2 недели. Мы надеемся, что эпидемиологическая обстановка в Израиле снова стабилизируется, и иностранный туризм вернется в августе», — сказал эксперт.

Эксперт рассказал, когда Израиль может начать принимать россиянВсего за время пандемии в стране подтверждено свыше 30 тысяч случаев коронавируса, около 15 тысяч человек болеют в данный момент. Вместе с тем количество смертей среди пациентов с этой инфекцией в Израиле одно из самых низких в мире — лишь 1,3%.

По словам советника, одной из причин новой волны заболеваемости стало быстрое снятие карантина. Правительство уже отреагировало на новые вспышки и возобновило ряд ограничений. При этом о возвращении общенационального карантина речь пока не идет.

При посещении ресторанов, храмов и синагог, в общественном транспорте и магазинах необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить маски, штрафы за отсутствие которых теперь увеличены с 40 долларов до 140.

Несмотря на ухудшение ситуации, Израиль пока не меняет озвученную ранее дату перезапуска международного туризма — 1 августа. Но не исключает, что сроки открытия зарубежного авиасообщения могут быть пересмотрены.

На первом этапе Израиль возобновит рейсы со странами, в которых коронавирус уже практически побежден, в частности, с Грецией, Кипром и Австрией. В какие сроки откроется авиасообщение с остальными государствами, в том числе с Россией, остается неясным. На государственном уровне это пока не обсуждается.

Эксперт рассказал, когда Израиль может начать принимать россиянШкляр отметил, что вопрос поддержки чартеров на курорт Эйлат «стоит на повестке дня». Он подчеркнул, что в минувшем зимнем сезоне количество российских туристов там побило все рекорды

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Источник: Ассоциация туроператоров России
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