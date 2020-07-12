Эксперт рассказал, когда Израиль может начать принимать россиян

Москва, 12 июля. Израиль надеется, что сможет принять российских туристов уже в текущем году, и готов помочь им сделать отдых доступнее, но пока ситуация с коронавирусом в государстве ухудшилась. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров РФ.

«В Израиле надеются, что российские туристы вернутся в страну в текущем году. Турбизнес Израиля намерен поддержать этот «камбэк» скидками на проживание, а власти — субсидиями за организацию туристической перевозки», — говорится в сообщении на официальном сайте АТОР.

По словам директора департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советника израильского посольства в РФ Владимира Шкляра, в государстве сейчас фиксируются новые случаи COVID-19, причем они исчисляются сотнями, хотя еще три недели назад статистика была иной.

«Ситуация меняется очень динамично. Никто не знает, что будет через 2 недели. Мы надеемся, что эпидемиологическая обстановка в Израиле снова стабилизируется, и иностранный туризм вернется в августе», — сказал эксперт.

Всего за время пандемии в стране подтверждено свыше 30 тысяч случаев коронавируса, около 15 тысяч человек болеют в данный момент. Вместе с тем количество смертей среди пациентов с этой инфекцией в Израиле одно из самых низких в мире — лишь 1,3%.

По словам советника, одной из причин новой волны заболеваемости стало быстрое снятие карантина. Правительство уже отреагировало на новые вспышки и возобновило ряд ограничений. При этом о возвращении общенационального карантина речь пока не идет.

При посещении ресторанов, храмов и синагог, в общественном транспорте и магазинах необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить маски, штрафы за отсутствие которых теперь увеличены с 40 долларов до 140.

Несмотря на ухудшение ситуации, Израиль пока не меняет озвученную ранее дату перезапуска международного туризма — 1 августа. Но не исключает, что сроки открытия зарубежного авиасообщения могут быть пересмотрены.

На первом этапе Израиль возобновит рейсы со странами, в которых коронавирус уже практически побежден, в частности, с Грецией, Кипром и Австрией. В какие сроки откроется авиасообщение с остальными государствами, в том числе с Россией, остается неясным. На государственном уровне это пока не обсуждается.

Шкляр отметил, что вопрос поддержки чартеров на курорт Эйлат «стоит на повестке дня». Он подчеркнул, что в минувшем зимнем сезоне количество российских туристов там побило все рекорды