Диетолог рассказала, как можно есть бургеры и чипсы без вреда для здоровья

Москва, 12 июля. Врачи считают, что не существует абсолютно вредных и полезных продуктов, поэтому можно есть чипсы и бургеры, но в умеренном количестве. Об этом рассказала врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян.

Она отметила, что питание необходимо подбирать в зависимости от параметров здоровья. При этом диетолог убеждена, что нет какого-либо эталонного питания.

Григорян заявила о необходимости обеспечивать организм белком, витаминами, минералами и антиоксидантами. Не стоит забывать о сезонности, например, летом лучше ограничивать потребление жирных блюд, указала врач.

«В первую очередь, мы всегда настаиваем на том, что нет абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов. Есть, конечно, рисковые продукты: это кола, чипсы, бургеры. Но если их есть очень редко, то они не нанесут вреда для здоровья», — сказала диетолог в интервью радиостанции «Говорит Москва».

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