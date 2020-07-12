Журналистов из Прибалтики обеспокоило бездействие России в рамках БРЭЛЛ

Таллин, 12 июля. Страны Прибалтики, которые в последнее время желают покинуть БРЭЛЛ, единое энергокольцо с Россией и Белоруссией, пожаловались на бездействие РФ во время проблем с подачей электричества.

Серьезные проблемы с энергоснабжением Латвия, Литва и Эстония испытали в начале июня. Тогда из-за технических работ на кабеле, соединяющим энергосистемы Эстонии и Финляндии, а также аварией на электростанции в Риге и поломкой кабеля между Швецией и Финляндией, цены на свет резко возросли. В отдельных районах стоимость мегаватт-часа могла достигать 250 евро.

После этого эстонское издание Eesti Päevalehelt забило тревогу из-за того, что Россия не пришла на помощь Прибалтике, хотя якобы была «обязана» предоставить свой энергоресурс по правилам БРЭЛЛ. Вместо этого правительство РФ наблюдало за тем, как страны пытаются решить непростую ситуацию, считают журналисты.

Однако поведение России объяснил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Он отметил, что согласно положению, оказание помощи странам БРЭЛЛ осуществляется только в том случае, если поступает соответствующий запрос. Однако никаких документов о том, что Эстонии нужна помощь, предоставлено не было. А оказание помощи без соответствующего документа могло бы трактоваться как агрессия, считает Межевич.

«Учитывая общий характер российско-эстонских отношений, попытку оказать помощь без запроса наши балтийские друзья, такие как министр обороны Эстонии Юри Луйк, могли бы трактовать как акт агрессии», — приводит слова эксперта «ПолитПазл».

Напомним, в феврале председатель правления эстонского государственного концерна Eesti Energia Хандо Суттер заявил, что поставляемая Российской Федерацией электроэнергия настолько дешевая, что европейские поставщики не в состоянии конкурировать на паритетных началах с российскими предприятиями.