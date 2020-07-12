Названы российские города с самым доступным сексом

Москва, 12 июля. Пикаперы составили рейтинг российских городов, в которых им удалось быстрее всего затащить девушку в постель. Отмечается, что речь идет о дамах, не зарабатывающих на секс-услугах.

Самые опытные соблазнители распространили рейтинг по своим площадкам для пользователей-новичков. Мужчины составили рейтинг, основываясь на анализе своих достижений с мая по июль 2020 года. Отмечается, что единственным инструментом пикапа для составления списка было «забалтывание» женщин.

Возглавляет рейтинг город Иваново, следом идут Коктебель и Пенза. Во вторую тройку лидеров вошли южные курорты: Севастополь, Ялта и Сочи. Петербург и Москва оказались на седьмой и девятой строчке соответственно. Всего в список вошли 20 городов, в которых пикаперам легче всего удалось склонить своих жертв к интимной близости.

Один из профессиональных пикаперов в интервью «Московскому комсомольцу» заявил, что такой рейтинг учит мужчин ухаживать за дамами. При этом, как считает мужчина, список городов с самым доступным сексом повысит популярность городов. Более того, как считает эксперт, эти города смогут заинтересовать многих туристов.