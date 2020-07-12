Врач рассказала, чем опасен кофе в жаркую погоду

Москва, 12 июля. В жаркую погоду лучше ограничить употребление кофе, чтобы не навредить организму, заявила врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева.

Кофе пользуется большой популярностью в России, и многие могут выпить несколько чашек кофе в день. Однако в жаркую погоду лучше ограничить потребление ароматного напитка, считает врач. Дело в том, что основным действием кофе является ускорение выведения жидкости из организма. В жару это особенно опасно, поэтому важно до приема кофе или после выпить стакан воды, указала Ярцева.

При этом, по словам Ярцевой, не имеет значение холодный или горячий кофе, поскольку и там, и там есть кофеин.

Врач также рекомендовала людям с дополнительной физической активностью ограничить количество кофе, указал «ФедералПресс».

«Во время физических нагрузок с потоотделением теряется гораздо больше жидкости, в жару – еще больше. Поэтому кофе нужно пить в умеренном количестве, и еще больше жидкости», — сказала врач-терапевт в интервью радио Sputnik.

Она также призвала людей с мочекаменными болезнями и поражением почек не пить кофе больше одной чашки в сутки, пишет «АиФ».