Эксперт рассказал о скрытых функциях смартфонов на Android и iOS

Москва, 12 июля. В большинстве современных смартфонов присутствует ряд скрытых функций, на которые обычно пользователи не обращают внимания и они становятся для них в какой-то мере «секретными». Причем подобные полезные инструменты присутствуют буквально во всех смартфонах как на операционной системе Android, так и на iOS. Об этом рассказал эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

Так, например, во многих смартфонах на двух ОС есть функция, которая позволяет заботиться о чистоте аппаратной части устройства. В частности, она позволяет пользователю понять, когда в разъем для зарядки телефона попала пыль и грязь.

Также в Andriod и iOS можно проверить состояние аккумулятора. Чтобы выяснить степень износа достаточно скачать стороннее приложение или найти соответствующую вкладку в настройках. Причем износ получится сократить, если активировать функцию «оптимизации зарядки». Благодаря ей телефон заряжается сначала до 80% в обычном режиме, а после до 100% в медленном. Таким образом работа аккумулятора должна продлиться.

«И Android, и iOS имеют полезный встроенный функционал по работе с файлами. Например, на iOS в «родном» приложении «Файлы» есть встроенный сканер документов», — пояснил Гриценко в интервью агентству экономической информации «Прайм».

Отмечается, что iPhone также обладают богатым функционалом для обработки как фотографий, так и видео. Кроме того, обе системы могут писать видео с экрана. Для активации соответствующей функции ее надо найти в «Центре управления».

Также буквально все современные телефоны обладают развитой системой защиты данных. Если вы потеряли телефон, на котором установлен пароль или биометрический ключ, вы сможете удалить данные дистанционно или отследить местонахождение устройства.