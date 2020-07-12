Клинические испытания российской вакцины от COVID-19 успешно завершены

Москва, 12 июля. В Сеченовском университете успешно завершилось исследование на добровольцах первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Вадим Тарасов.

Отмечается, что задачей данного исследования было показать безопасность вакцины для здоровья человека. Всего добровольцев поделили на две группы. Участники испытаний из первой группы приняли одну дозу препарата, а из второй две. Как отмечают ученые, в первые дни испытуемые почувствовали незначительное и кратковременное повышение температуры тела. Других негативных влияний выявлено не было.

Тарасов также отмечает, что перед началом испытаний участники находились в продолжительном карантине. Длительная изоляция могла сказаться на психологическом здоровья, поэтому с участниками испытаний работают психологи.

Отмечается, что университет в период распространения инфекции выступил не только как образовательное учреждение, но и как научно-технологический центр.

«Мы работали с данной вакциной, начиная с доклинических исследований и разработки протокола, и клинические исследования сейчас проводим», — приводит слова Тарасова РИА Новости.

На данный момент безопасность российской вакцины от COVID-19 клинически подтверждена. Ранее Минобороны России и Национальный исследовательский центр имени Гамалеи приступили к завершающей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса. Об этом сообщало военное ведомство.