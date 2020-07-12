Карпович ответила на слухи о совместном отдыхе с Прилучным

Москва, 12 июля. Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович ответила на слухи об отношениях с актером Павлом Прилучным, который недавно развелся со своей супругой Агатой Муцениеце.

Пользователи Всемирной сети предположили, что между двумя артистами могла возникнуть связь. Фанаты уверены, что романтические отношения между звездами зародились во время совместной работы над спектаклем «Косметика врага». Тем не менее, на днях Карпович буквально опровергла эту информацию, опубликовав в своем Instagram-аккаунте фотографию.

«Иногда хочется крикнуть сплетницам: дайте сюда сценарий, а то я не знаю, что мне делать», — написала актриса.

Она также опровергла слухи о совместном отпуске с Прилучным. В беседе с WomanHit она отметила, что пока даже не купила билетов в отпуск. Кроме того, она не определилась еще пока и с местом, но отдыхать планирует где-то у моря.

Напомним, ранее слухи об отдыхе актрисы Мирославы Карпович с актером Павлом Прилучным и его детьми от прежнего брака очень «зацепили» блогера Лену Миро. Она оказалась возмущена тем, что страдающую бывшую супругу Агату Муцениеце оставили без детей, которых представили «новой маме».

Блогер задалась вопросом, «а каково было бы экс-супругу, если жена привела бы нового мужчину в дом к совместным детям?».