Саакашвили показал в Facebook постаревшего Ющенко

Киев, 12 июля. Руководитель исполнительного комитета Национального совета реформ страны, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал на своей странице в Facеbook фотографию с постаревшим экс-президентом Украины Виктором Ющенко.

«У меня в гостях в хатынке мой старый друг и кум, который крестил моего сына Николая», — написал Саакашвили в подписи под снимком.

Судя по кадрам, встреча между политиками носила неофициальный характер. Саакашвили и Ющенко одеты в повседневные рубашки и стоят в обнимку.

Виктор Ющенко является третьим президентом страны. Он руководил Украиной с 2005 по 2010 года. При этом с 1999 по 2001 он занимал пост премьер-министра.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области заявил о своих планах предложить к рассмотрению законопроект о государственно-частном партнерстве, которое, по его мнению, может «поднять» малый и средний бизнес.

Ранее Саакашвили пробежал через работающий фонтан во время встречи со сторонниками в Одессе. Он отметил, что несмотря на качество фонтанов, они «не хуже, чем в Мариуполе». Об этом пишет телеканал RT.