Киев, 12 июля. Депутаты Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвали президента Украины Владимира Зеленского и его команду извиниться перед украинцами и уйти в отставку.

Заявление партии было опубликовано накануне на сайте NewsOne. В нем отмечается, что в ходе предвыборной кампании Зеленский называл своей главной задачей возвращение мира на Украине путем прекращения гражданской войны в Донбассе, но за год работы на посту президента ни на шаг не продвинулся в этом направлении.

«Обанкротившаяся, недоговороспособная, продолжающая политику режима Порошенко и теряющая доверие граждан власть должна уйти в отставку!» — говорится в заявлении.

Депутаты призвали Зеленского и его команду покаяться из-за повторения политики бывшего украинского президента Петра Порошенко и разрушении минских договоренностей. Парламентариев также возмутили слова вице-премьера Алексея Резника, который заявил, что на восстановление Донбасса уйдет 25 лет.

«Никто не давал Зеленскому и его ставленникам мандата на то, чтобы четверть века водить страну по пустыне конфликта. Настал момент сделать выбор — дать стране мир или уйти с извинениями», — добавили депутаты.

В минувший четверг Резник назвал минские договоренности «неактуальными» и заявил о вероятном их пересмотре. В Кремле призвали Украину официально обозначить свою позицию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе и отметили, что Киев снова срывает мирный процесс, лишая смысла прежние переговоры.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году, когда жители ряда районов Юго-Восточной Украины отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в Киеве в результате переворота. В ответ Порошенко объявил о проведении в регионе так называемой «антитеррористической операции», вылившейся в полноценный братоубийственный конфликт, жертвами которого, по данным ООН, стали около 11 тысяч человек. Несмотря на предпринимаемые усилия по урегулированию ситуации, выстрелы в Донбассе звучат до сих пор.