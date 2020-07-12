Невеста Роналду показала в Instagram как танцует ягодицами

Лиссабон, 12 июля. Девушка форварда футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду станцевала ягодицами тверк. Небольшой ролик, сделанный во время тренировки Джорджина Родригес опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На небольшом видео, размещенном в социальной сети, Родригез пытается повторить несколько движений ягодицами под музыку. После девушка вместе с подругами делает пару упражнений на веранде, которые также рассчитаны на нагрузку мышц бедер, спины и ягодиц.

«Когда хочешь тренироваться и дурачиться», — подписала видео Родригес.

Такое необычное видео было бурно воспринято поклонниками. За 12 часов ролик набрал более 5 миллионов просмотров.

Напомним, ранее Родригес опубликовала в своем Instagram фотографию, сделанную из тренажерного зала. Многие подписчики обратили внимание на завидные объемы девушки, которые могут дать фору знаменитым ягодицам Ким Кардашьян. На фотографии Родригез запечатлена в спортивном зале после тренировки.

За короткое время снимок набрал более 1,5 миллиона отметок «Мне нравится» и 10 тысяч комментариев. Многие девушки стали спрашивать Родригес, какие она выполняет упражнения для того, чтобы добиться таких форм.