Пушков поддержал Трампа, заявившего о лживости американских СМИ

Москва, 12 июля. Российский сенатор Алексей Пушков поддержал президента США Дональда Трампа, заявившего о лживости американских СМИ.

Трамп в очередной раз обвинил средства массовой информации США во лжи после публикации в The New York Times (NYT), в которой говорилось о якобы существующей связи российской разведки с талибами в Афганистане. Американский президент назвал статью сфабрикованным информационным вбросом.

«Когда президент США называет американские СМИ «фейк ньюс», нет оснований ему не верить. Тем более, что фейками были и данные о наличии оружия массового поражения у Ирака, и обвинения Каддафи в геноциде ливийцев, и утверждения о применении Дамаском зарина, и ложь о событиях на Украине», — написал Пушков в своем Twitter.

Ранее в NYT была опубликована лживая статья, авторы которой, ссылаясь на анонимные источники в разведке США, утверждали, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американские войска в Афганистане. Никаких доказательств при этом представлено не было. Посольство России в Вашингтоне потребовало от властей Соединенных Штатов реакции на поступившие после публикации угрозы в адрес российских дипломатов. МИД РФ назвал утверждения NYT фейком.

Позже боевики из запрещенного в России движения «Талибан»1 опровергли домыслы американских журналистов. В Белом доме назвали публикацию недостоверной, подчеркнув, что подобная информация не поступала. Президент США Дональд Трамп заявил, что лживая статья является «очередной заказухой» и сообщил, что «о так называемых нападениях русских» на войска США в Афганистане американским властям никто не докладывал.

Публикацией оперативно воспользовались соперники Трампа — его конкурент на предстоящих президентских выборах Джо Байден успел обвинить главу Белого дома в «предательстве» американских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.