После неудачного опыта в сексе 240-килограмовый сын Сафронова решил похудеть

Москва, 12 июля. Лука Затравкин, сын знаменитого российского художника Никаса Сафронова, вновь задумался о похудении. К данной мысли его подтолкнул конфуз во время любовных утех с девушкой.

По словам Затравкина, однажды он попал в отель с одной из своих девушек. В номере, который сняла пара, стояла не большая двуспальная кровать, а две односпальные, сдвинутые вместе. После непродолжительной прелюдии влюбленные перешли к главному процессу.

«В какой-то момент девушка начала стонать и кричать все громче. Я сначала не обратил на это внимания и не сразу понял, что происходит. Думал, что она просто так выражает свои эмоции. Оказалось, что нет. Обнаружил, что в какой-то момент кровати разъехались и моя девушка провалилась вниз. Но я этого из-за веса даже не заметил!» — рассказал музыкант.

По его словам, девушка отнеслась весьма спокойно к такому повороту событий. Однако подобный конфуз может не лучшим образом сказаться на психике мужчины, считает Затравкин. Он также отметил, что находится в восторге от результатов, которых в похудении добился его коллега Максим Фадеев. Продюсер сбросил сразу 100 килограмм. Теперь Лука Затравкин намерен лично встретиться с Фадеевым, чтобы узнать все подробности его диеты.

Напомним, ранее Затравкин пришел на шоу Леры Кудрявцевой, участником которого был его отец. Он не смог избежать обсуждения того, как он застрял в туалете. На вопрос ведущей, спокойно ли он переносит перелеты после злополучного инцидента, Лука ответил шуткой. Он отметил, что никаких панических атак у него не возникает, даже при посещении туалета. По его словам, переживать приходится экипажу самолета.