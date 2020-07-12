Калашникова рассказала, как ее уговаривали бросить творчество

Москва, 12 июля. Российская актриса Анна Калашникова, участвовавшая в таких телевизионных проектах, как «Наша Russia» и «Даешь Молодежь», рассказала секрет из своей карьеры. По словам артистки, она не сразу стала востребованной актрисой.

Свою историю Калашникова опубликовала понедельник в подписи под фотографией в Instagram. Как пояснила актриса, когда она только начала сниматься на телевидении, ее убеждали в том, что это увлечение ей не нужно. И кроме того, это ничего не даст кроме недоброжелателей, заявляли знакомые Калашниковой.

«Да, не скрою в моей жизни было всякое. Но был (и есть) невероятный успех, сотни поклонников, 100% узнавание на улице, а так же последующий миллион желающих стать такими же, как я», — поясняет актриса.

Она также отметила, что всего-то надо было никого не слушать.

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