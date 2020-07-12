Онищенко назвал Китай самой безопасной страной для туристов

Москва, 12 июля. Первый заместитель председателя Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что Китай на сегодня является самой безопасной страной для путешествий.

Как пишет Ura.ru, Онищенко сделал такой вывод, исходя из уровня заболеваемости коронавирусом в Китайской народной республике.

«Самая безопасная страна — Китай. В нем ниже всех заболеваемость — 5,8 человека на 1000 населения», — отметил бывший главный санитарный врач РФ.

Онищенко сообщил, что низкий уровень распространения коронавирусной инфекцией регистрируется также в Индии, но он не советует туда лететь из-за слабо развитого здравоохранения. Специалист подчеркнул, что наиболее неблагоприятная ситуация по коронавирусу складывается в Чили.

Говоря о странах Европы, Онищенко заявил, что каждую из них надо рассматривать в отдельности.

«Например, в Испании сейчас заболеваемость выше, чем у нас. Италия более безопасна для перелетов — заболеваемость там ниже, чем в России», — сказал он.

Онищенко подчеркнул, что держать границы закрытыми, по его мнению, бессмысленно — нужно возобновлять перелеты, что поможет развивать экономику. Ранее «Известия» сообщили, что авиасообщение с зарубежными странами будет открываться в два этапа.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. В марте ВОЗ придала ситуации статус пандемии.