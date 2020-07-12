Минтруд рассказал о выплатах из средств маткапитала

Москва, 12 июля. В Минтруде разъяснили особенности назначения выплаты из средств материнского капитала.

Как сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Минтруд РФ, при назначении выплаты из средств материнского капитала доход семьи будет посчитан за 12 месяцев, которые истекли за полгода до даты подачи заявления.

«Доход учитывается за 12 месяцев, только период отсчета начинается за шесть месяцев до обращения за назначением выплаты», — разъяснили в министерстве.

К примеру, если семья подает заявление 1 июля, то нужно предоставить сведения о доходах по состоянию на 1 января за предшествующий год. Напомним, что право на выплату из средств материнского капитала имеют семьи с невысоким доходом, в которых второй ребенок появился после января 2018 года. Выплата начисляется до достижения ребенком возраста трех лет.

При назначении такой выплаты учитываются доходы обоих родителей или опекунов. При этом родители должны жить вместе и состоять в официальном браке. Ежемесячная выплата начисляется в размере прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе за второй квартал предыдущего года.

Заявление на выплату можно подать онлайн на портале «Госуслуги» или через личный кабинет на сайте ПФР. Сделать это можно до достижения ребенком одного года, после заявление необходимо подавать заново. При этом в условиях угрозы распространения коронавируса нового типа в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года включительно ежемесячная выплата при достижении ребенком года или двух лет выплата продлевается автоматически, дополнительно заявление подавать не нужно.

Ранее «Известия» сообщили, что правительство России поддержало законопроект, предусматривающий выплату ипотеки из средств маткапитала через не подконтрольные Центробанку организации.