Проклова дала интервью без бюстгальтера

Москва, 12 июля. Российская и советская актриса Елена Проклова появилась перед телекамерами без бюстгальтера. 66-летняя артистка дала интервью в тонкой тунике на голое тело, чем сильно удивила своих подписчиков в Instagram.

В субботу Проклова опубликовала в социальных сетях серию снимков, на которых она общается с корреспондентом Первого канала. Как пояснила актриса, она дала интервью о предстоящей премьере сериала «Андреевский флаг», которая должна состояться в понедельник, 13 июля. Однако многие подписчики Проклой обратили внимание, что она запечатлена без такого важного и заметного предмета гардероба.

«Ого, без нижнего белья давать интервью! Круто», — прокомментировала в Instagram новые фотографии Прокловой она из подписчиц.

Стоит отметить, что фанаты артистки также обратили внимание на новую необычную прическу Прокловой. Другие оставили актрисе массу комплиментов.