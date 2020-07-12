Проклова дала интервью без бюстгальтера

Москва, 12 июля. Российская и советская актриса Елена Проклова появилась перед телекамерами без бюстгальтера. 66-летняя артистка дала интервью в тонкой тунике на голое тело, чем сильно удивила своих подписчиков в Instagram.
В субботу Проклова опубликовала в социальных сетях серию снимков, на которых она общается с корреспондентом Первого канала. Как пояснила актриса, она дала интервью о предстоящей премьере сериала «Андреевский флаг», которая должна состояться в понедельник, 13 июля. Однако многие подписчики Проклой обратили внимание, что она запечатлена без такого важного и заметного предмета гардероба.
«Ого, без нижнего белья давать интервью! Круто», — прокомментировала в Instagram новые фотографии Прокловой она из подписчиц.
Стоит отметить, что фанаты артистки также обратили внимание на новую необычную прическу Прокловой. Другие оставили актрисе массу комплиментов.
«Но мне жаль ваши прекрасные длинные волосы», «Нежная и милая», «Наконец-то увидим вас в новом фильме. Любим вас!» — пишут подписчики.