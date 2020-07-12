Неверные настройки ПВО Ирана стали причиной катастрофы украинского Boeing

Тегеран, 12 июля. Правительство Ирана незадолго до падения украинского пассажирского самолета переместило комплекс противовоздушной обороны, из-за чего в системе произошла ошибка. Об этом в говорится в докладе Организации гражданской авиации Ирана.

Выполнявший рейс из Тегерана в Киев украинский Boeing-737 был по ошибке сбит иранской ПВО 8 января. На борту лайнера находились 9 членов экипажа и 167 пассажиров из ряда государств, в том числе Украины, Ирана, Канады и Афганистана. Все люди, находившиеся в самолете, погибли.

По данным организации, ночью 8 января был изменен уровень готовности сиситем ПВО Ирана. Тем не менее, военные оповестили об этом орган контроля. Взлетать могли лишь самолеты, которые имели разрешение военных.

Украинский Boeing был в числе тех, кому был предоставлен доступ и согласован полет. Однако один из комплексов противовоздушной обороны Тегерана был перемещен, что привело к изменению географического положения и направления комплекса, говорится в документе организации гражданской авиации Ирана.

В результате возникла погрешность и система ПВО распознала пассажирский самолет как цель, которая движется в сторону Тегерана. Также отмечается, что по поводу цели оператор не согласовал свои действия с координационным центром. Тем не менее, по цели были выпущены две ракеты.