В ПФР назвали дополнительный «бонус» для матерей

Москва, 12 июля. Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил, что для ряда российских женщин предусмотрен дополнительный «бонус», получить который могут только гражданки РФ.

Речь идет о возможности досрочного выхода на пенсию для ряда категорий граждан. Таким правом могут воспользоваться, к примеру, многодетные матери. В ПФР рассказали, что для этого необходимо выполнение ряда условий. Для того, чтобы выйти на пенсию в 50 лет, женщина должна иметь пять или более детей, а также воспитать их до восьмилетнего возраста. Кроме того, многодетная мать должна иметь трудовой стаж не менее 15 лет.

В том случае, если у женщины четверо детей, она также имеет право на досрочный выход на пенсию, но уже в 56 лет. Мать троих детей может выйти на пенсию в 57-летнем возрасте. В ПФР подчеркивают, что это касается и усыновленных детей.

Досрочный выход на пенсию предусмотрен и для мам, у которых двое детей. Такие женщины должны иметь трудовой стаж более 20 лет, либо от 12 лет в условиях Крайнего Севера или не менее 17 лет в местности, приравненной к Крайнему Северу.

Специалисты ПФР предупреждают, что досрочный выход на пенсию не оформляется автоматически. Женщины должны заранее собрать и предоставить в отделение Пенсионного фонда все необходимые документы: свидетельства о рождении детей, документы, подтверждающие трудовой стаж, а также свидетельства того, что дети воспитывались в семье до восьмилетнего возраста.

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