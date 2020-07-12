Соловьев высмеял угрозу Пашаева подать на него в суд

Москва, 12 июля. Телеведущий Владимир Соловьев высмеял планы адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева подать на него в суд за разглашение результатов экспертизы.

В эфире своего Youtube-канала «Соловьев LIVE» телеведущий задался вопросом, в чем именно заключается его нарушение.

«Уголовная ответственность ко мне потому что — что? Потому что я нарушил что? Непонятно, что именно нельзя делать. То есть, это что — ложь? Это ненастоящий документ?» — поинтересовался журналист.

Он также обратился к адвокату семьи погибшего в ДТП с Ефремовым водителя Сергея Захарова Александру Добровинскому, спросив того, не будет ли он «кидать в него камень», когда телеведущего «поведут под руки в тюрьму по заявлению гражданина Пашаева».

«Нет, Владимир, мы вас будем защищать», — ответил Добровинский.

Ранее Пашаев сообщил, что попросил следователя возбудить в отношении Соловьева дело по статье «Разглашение данных предварительного следствия». Адвокат обвиняет журналиста в том, что он показал экспертное заключение, вынесенное в рамках расследования о смертельном ДТП. В документе указано, что Ефремов находился за рулем в момент аварии.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади в Москве грубо нарушил правила дорожного движения и врезался в мини-фургон, водитель которого позже скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян, в его анализах нашли также следы употребления наркотиков. В отношении актера возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Решением Таганского суда Москвы он помещен под домашний арест до 9 августа.

Отметим, представители общественности требуют для Ефремова не только справедливого и сурового наказания, но и лишения звания «Заслуженный артист». В частности, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян призвал «не спускать на тормозах» уголовное дело в отношении актера.