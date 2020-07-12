Сотрудники ПФР объяснили, как теперь оформить пенсию досрочно

Москва, 12 июля. Согласно новому законодательству, гражданин России может выйти на пенсию даже не достигнув пенсионного возраста. Однако для этого должен быть ряд обстоятельств. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России.

Оформить досрочную пенсию можно при сокращении или ликвидации предприятия. При этом предложить платить досрочную пенсию имеет право лишь служба занятости. Гражданин, оставивший работу, может уйти на отдых лишь за два года до достижения пенсионного возраста. При этом он должен иметь солидный трудовой стаж. Для мужчины это от 25 лет, а для женщин от 20. Кроме того, нужно иметь более 18 пенсионных баллов.

Ранее Пенсионный фонд России сообщил, что с 1 августа прибавки к пенсиям получат работающие пенсионеры, получатели накопительных пенсий и участники программы софинансирования пенсии. В ведомстве указали, что начисления будут произведены в автоматическом порядке.

Так, работающие пенсионеры получат прибавку с учетом накопленных в прошлом году пенсионных баллов. Максимальная прибавка ограничится тремя баллами. Напомним, каждый из них составляет 93 рубля, поэтому наибольшая прибавка для тех, кто продолжается трудиться, достигнув пенсионного возраста, не превысит 279 рублей. Изменения коснутся лишь тех, кто работает официально.