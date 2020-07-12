«Госуслуги» объяснили, как получить налоговый вычет за платный вуз

Москва, 12 июля. «Госуслуги» объяснили, как получить налоговый вычет на ребенка, если он учится в вузе на платной основе.

В группе ВКонтакте «Госуслуги»: для родителей» специалисты рассказали, что налоговый вычет на ребенка, обучающегося на платной основе, можно получить в том же году, когда была оплачена учеба.

Главное условие — ребенок должен учиться очно и ему не должно исполниться 24 года. Подходит и дистанционное обучение, в том случае, если оно проходит в очной форме. Вычет будет равен той сумме, которую родители заплатили за обучение, но не больше 50 000 рублей в год на каждого ребенка. Состоящие в официальном браке родители могут распределить вычет между собой в одной пропорции. Если обучение стоило больше 50 000 рублей в год, вычет будет равен 50 000. Если учеба обходится дешевле, то вычет будет равен сумме фактических расходов.

Экономия составит 13% от суммы вычета. То есть вернуть можно максимум 6500 рублей в год на каждого ребенка при условии, что эта сумма начислена или уплачена в виде НДФЛ. Если за тот же год уплачено меньше налога, вернуть можно лишь фактически уплаченную в виде НДФЛ сумму.

Напомним, налоговый вычет — это сумма, на которую можно уменьшить доход при расчете НДФЛ. Вычет можно оформить только при условии, что у заявителя есть доход, официально облагаемый налогом. Обычно это зарплата на работе при «белом» трудоустройстве.

Применение вычета уменьшает налоговую базу, после чего НДФЛ также уменьшается. Если налог уплачен, его можно вернуть, а если должен быть начислен — его не будут удерживать из зарплаты.

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