Губерниев оценил сальто синхронистки Чигиревой

Москва, 12 июля. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал видео с неудачным двойным сальто синхронистки Влады Чигиревой.

В своем Instagram спортсменка поделилась коротким роликом, в котором она пытается сделать двойное сальто с трамплина, но у нее получается лишь один оборот, после чего синхронистка падает в воду, поднимая брызг.

«Я готовилась к шикарному двойному сальто в складке и приводнению без брызг, но в последний момент что-то пошло не так», — призналась Чигирева.

Подписчики поддержали спортсменку, в комментариях отметился и Губерниев.

«Попа красивая перевесила», — написал он.

«Симметричные брызги и они так синхронно выплеснулись», — добавил alekcsvu.

«Немного набрызгала, переход небольшой, нормально, на восьмерочку», — выставил свою оценку kudinovdmitriy.

Ранее Чигирева жаловалась в соцсетях, что роскошные формы, о которых мечтают многие девушки, мешают ей заниматься спортом. Синхронистка была вынуждена начать курс упражнений, направленных на сушку бедер и ягодиц.

Влада Чигирева родилась в 1994 году в Ростове-на-Дону. Выступает в синхронном плавании за клуб «Динамо». Олимпийская чемпионка (2016 год), 11-кратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы. В 2013 году получила звание заслуженного мастера спорта России.