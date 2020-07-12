Блогера Настю Тропицель похоронили в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 12 июля. На Серафимовском кладбище прошли похороны 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель. Девушка, ставшая знаменитой благодаря своему блогу, разбилась на мотоцикле на Бали.

«Спи спокойно, наша девочка», — написали родители Тропицель на закрытом аккаунте девушки в Instagram.

О смерти блогера-миллионника стало известно 22 июня. Настя Тропицель попала в серьезное ДТП на мотоцикле. 18-летняя девушка скончалась от полученных травм на месте. По словам ее парня, ставшего очевидцем трагедии, она не превышала скорость, но в определенный момент потеряла управление и разбилась.

В Instagram девушка рассказывала, как заработать при помощи фриланса и Интернета. По словам Насти, первый миллион она заработала еще в школьном возрасте.

Стоит отметить, что незадолго до своей гибели Тропицель завещала родным кремировать ее тело. Родители выполнили обещание. Необходимая процедура была проведена на Бали, однако без присутствия родственников из-за закрытых границ. Отец девушки заявлял, что семья хочет развеять половину останков на острове, где погибла девушка, а половину захоронить в торжественной обстановке на кладбище в Санкт-Петербурге.