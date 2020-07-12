Адвокат Ефремова заявил, что актер не нуждается в поддержке

Москва, 12 июля. Адвокат устроившего ДТП в Москве актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что тот не нуждается в осуждении или поддержке.

Об этом юрист написал в своем Instagram.

«Ефремов чувствует себя очень плохо. И морально, и физически. Все разговоры, осуждения и поддержка ему не нужны. Он должен и хочет побыть один, чтобы подготовиться к суду. Давайте дождемся решения суда и тогда вся эта бестолковая суета и разговоры не будут интересны и актуальны», — заявил Пашаев.

Адвокат добавил, что работать ему «становится все сложнее» из-за общественного мнения, формирующегося «исключительно на эмоциях».

«Призываю общество перестать формировать мнение и транслировать его в Сети, это очень мешает процессу. Что бы не говорили журналисты и не озвучивались всякого рода домыслы, никакого контроля государством этого дела нет, также как и влиятельных друзей у моего подзащитного. Это просто возмутительно и никак не должно быть», — подчеркнул защитник артиста.

Пашаев отметил, что его команда располагает информацией, которая «сподвигла посоветовать Ефремову не признавать вину». Говоря о родственниках погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова, адвокат сказал, что «в скорби люди не бегают по ток-шоу в поисках справедливости».

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади в Москве грубо нарушил правила дорожного движения и врезался в мини-фургон, водитель которого позже скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян, в его анализах нашли также следы употребления наркотиков. В отношении актера возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов заявил, что Ефремова нужно судить по всей строгости закона, не делая скидку на его известность.