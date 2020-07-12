Ветеран Афганистана по прозвищу «Капитан Америка» покончил с собой

Вашингтон, 12 июля. В США свел счеты с жизнью старший сержант спецназа воздушно-десантных войск Эндрю Кристиан Маркесано. Друзья и сослуживцы мужчины называли его «Капитаном Америкой», сравнивая с персонажем из супергеройских комиксов.

Как уточняет местный телеканал Fox News, 34-летний Маркесано был шесть раз Афганистане, а также на службе в других горячих точках мира. После окончания службы он переехал со своей семьей в Вашингтон для того, чтобы начать работу в Пентагоне. Тем не менее, 6 июля он вернулся домой и свел счеты с жизнью на глазах у собственной жены.

Как отмечают друзья Маркесано, мужчина не смог справиться с психологическими травмами, полученными во время службы в горячих точках. После смерти у ветерана остались трое детей. Он удостоен правительством США зеленого берета и медали «Серебряная звезда».

Самоубийство стало тридцатым по счету среди бойцов батальона 2-508, в котором служил мужчина. Маркесано также оказался одним из 20 ветеранов боевых действий, которые каждый день лишают себя жизни в США.

Напомним, в прошлом году американскую армию захлестнула волна самоубийств. Она коснулась всех родов войск: морской пехоты, флота, национальной гвардии и даже резерва вооруженных сил.

Только за одну неделю в сентябре 2019 года с собой покончили три члена экипажа авианосца «Джордж Буш». Число суицидов в войсках выросло с 511 в 2017 году до 541 в 2018. Рост числа самоубийств является прямым следствием того, что в американской армии создана неблагоприятная и враждебная обстановка для людей, поступающих на службу.