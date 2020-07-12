Адвокат Ефремова призвал дочь артиста «не работать на публику»

Москва, 12 июля. Адвокат устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев попросил дочь артиста Анну-Марию «не работать на публику».

Ранее девушка назвала Пашаева «некомпетентным юристом», а позицию защиты в деле против Ефремова посчитала «бредом». В соцсетях она злорадствовала, что защитника ее отца привлекут к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики. По ее мнению, юрист плохо влияет на своего подзащитного, который начинает говорить нехарактерные для него вещи.

«Она кто в уголовном деле? Я ей советую, чтобы она занималась своим делом», — заявил адвокат артиста.

Пашаев добавил, что Анне-Марии не стоит «выставлять себя хорошей» и «работать на публику».

Отметим, что адвоката критикует не только дочь Ефремова. Многие указывают на то, что под давлением защитника артист, ранее признававший свою вину, изменил позицию и теперь не считает себя виновным в смертельной аварии. Сам Пашаев не раз намекал, что за рулем принадлежащего Ефремову автомобиля в момент ДТП мог быть кто-то другой.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади в Москве грубо нарушил правила дорожного движения и врезался в мини-фургон, водитель которого позже скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян, в его анализах нашли также следы употребления наркотиков. В отношении актера возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов заявил, что Ефремова нужно судить по всей строгости закона, не делая скидку на его известность.