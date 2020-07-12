ПФР сообщил о новых прибавках к пенсиям

Москва, 12 июля. Пенсионный фонд России сообщил, что с 1 августа прибавки к пенсиям получат работающие пенсионеры, получатели накопительных пенсий и участники программы софинансирования пенсии. В ведомстве указали, что начисления будут произведены в автоматическом порядке.

Так, работающие пенсионеры получат прибавку с учетом накопленных в прошлом году пенсионных баллов. Максимальная прибавка ограничится тремя баллами. Напомним, каждый из них составляет 93 рубля, поэтому наибольшая прибавка для тех, кто продолжается трудиться, достигнув пенсионного возраста, не превысит 279 рублей. Изменения коснутся лишь тех, кто работает официально.

Тем, кто получает накопительную пенсию, выплаты проиндексируют на 9,13%. Это затронет около 80 тысяч пенсионеров в России. Эксперты обращают внимание на то, что индексация в три раза превышает уровень инфляции в стране, который по итогам прошлого года составил примерно три процента.

Повышение пенсий в августе коснется также участников программы софинансирования пенсий — выплаты им увеличат на 7,99%. Отметим, что на данный вид пенсии могут рассчитывать лишь россияне, достигшие пенсионного возраста по «дореформенным» значениям — 60 лет для женщин и 55 лет для мужчин. Размер срочной пенсионной выплаты составляет сегодня 1705 рублей в месяц.

Специалисты подчеркивают, что августовские изменения коснутся лишь небольшой части российских пенсионеров.