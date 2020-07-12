Специалисты Apple рассказали, чем опасно заклеивание камеры на ноутбуке

Москва, 12 июля. В новом документе, опубликованном на официальном сайте Apple, специалисты рассказали, чем может обернуться привычка пользователя заклеивать камеру на «яблочном» ноутбуке. Уточняется, что это может привести к повреждению монитора устройства.

Уточняется, что речь идет о MacBook, MacBook Air и MacBook Pro. В данных моделях ноутбуков накладка на камере будет мешать запланированному функционированию устройства.

«Если вы установите на камеру накладку и попытаетесь закрыть Mac, это может привести к повреждениям дисплея, так как зазор между дисплеем и клавиатурой ноутбука минимальный», — поясняется в сообщении компании.

Кроме того, специалисты обратили внимание, что из-за накладки может не работать датчик освещенности, автономная регулировка яркости и технология True Tone. Чтобы избежать этого, в Apple советуют просто ориентировать на зеленый индикатор, который показывает состояние работы камеры. Или же накладка на камеру должна быть толщиной не более листа бумаги для принтера.

Напомним, ранее владельцы устройств Apple пожаловались на масштабный сбой в работе приложений на своих iPhone и планшетах. Неполадки были зафиксированы в России и других странах мира. В частности, недоступными стали популярные приложения TikTok, Spotify, Tinder и Viber. Россияне испытали сложности с запуском «Яндекс.Навигатора».