Сын экс-министра спорта Иванюженкова насмерть сбил мужчину

Подольск, 12 июля. Сын экс-министра РФ по физической культуре, вице-президента Паралимпийского комитета Бориса Иванюженкова насмерть сбил велосипедиста. Авария произошла поздним вечером в Подольске, сообщает Пятый канал.

На данный момент известно, что молодой человек по имени Артем управлял автомобилем BMW X6, принадлежавшим его матери. В этот момент мужчина на велосипеде выехал со стороны гаражей поперек проезжей части и попытался пересечь дорогу перед автомобилем. В результате столкновения пострадавший скончался на месте.

«Машина ехала с приличной скоростью, велосипедист видимо подумал, что успеет проскочить, но водитель видимо его не заметил и раздался дикий удар», — пояснили очевидцы.

По предварительной информации Артем Иванюженков был трезв. После столкновения он остался на месте аварии. Источник Федерального агентства новостей в экстренных службах подтвердил смертельное ДТП с участием BMW и велосипедиста, но не уточнил личность участника ДТП. На данный момент выяснением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранители.

Стоит отметить, что ранее старший брат Артема Иванюженков по имени Антон также попадал в ДТП на BMW. Тогда молодой человек выехал на встречу, столкнулся с легковушкой и влетел в остановку. В результате аварии двое человек сильно пострадали.