Русский реаниматолог из Бруклина рассказал, как США переживают пандемию

Нью-Йорк, 12 июля. Телеканал RT в рамках документального проекта «Эпидемия» опубликовал фильм, в котором принял участие российский врач Евгений Пинелис, который работает врачом-реаниматологом в Бруклинской центральной больнице в Нью-Йорке.

В своем интервью Пинелис рассказал о том, как работает система здравоохранения Соединенных Штатов Америки в период пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, медик поделился своим личным опытом борьбы с заболеванием, которое за последние полгода распространилось по всему миру.

В диалоге с журналистом Антоном Красовским Пинелис обсудил, почему основной удар из-за COVID-19 в США пришелся на наименее финансово обеспеченные слои населения.

«Возможно, именно практически полная загруженность системы здравоохранения предрасполагает к худшим результатам <…> Несомненно, часть еще была из-за того, что мы очень мало тестировали. На пике эпидемии у нас не хватало тестов. Мы тестировали только по симптомам, и я знаю, что у меня были какие-то странные ощущения в марте. Мне пришлось долго уговаривать работодателя, чтобы мне сделали тест на COVID-19, чтобы убедиться, что я не буду заражать пациентов. В результате тест сделали, он оказался отрицательным», — пояснил врач Евгений Пинелис.

Напомним, ранее бывший глава всемирного профсоюза врачей WMA, профессор Леонид Эйдельман заявил, что новая волна заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 требует серьезной подготовки, так как, вполне вероятно, будет осложнена вспышкой сезонных заболеваний, имеющих симптомы, схожие с ОРВИ.