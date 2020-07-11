Как самой сделать крем для лица: основные правила и рецепты

Эффективные средства для лица способны не только улучшить цвет кожи, но и сделать ее сияющей, подтянутой и шелковистой. Но зачастую хорошие кремы и сыворотки стоят немалых денег. Однако крем можно сделать самостоятельно, при этом получив массу удовольствия как от процесса, так и от результата.

Как сделать крем для лица в домашних условиях

Изготовить средство для ухода своими руками довольно непросто. В этом процессе важно не ошибиться с подбором ингредиентов, верно определить свой тип кожи и правильно соблюсти пропорции. Если следовать инструкциям и не нарушать технологию, то в итоге можно получить полезный и питательный продукт для кожи.

Многих пугает тот факт, что нужных ингредиентов может не оказаться под рукой. Однако это убеждение можно назвать ошибочным, поскольку сейчас в аптеках есть все необходимое: эфирные масла, консерванты и полезные бактерии. Если в рецепте крема говорится о пчелином воске, то его можно достать на пчеловодческих фермах, все остальные продукты и травы легко приобрести в супермаркетах или интернете.

Домашние кремы обычно состоят из воска, воды и питательных масел. В состав также включаются различные травы, витамины разных групп и лекарства, которые обладают восстанавливающими и питательными функциями. В Сети можно найти огромное число рецептов. Предлагаем вам несколько действенных косметических средств, которые вы сможете сделать самостоятельно.

Рецепты полезных домашних кремов

Летом в особо жаркие дни кожа может обгореть, после чего появляется неприятное чувство сухости и жжения. От этого легко избавиться благодаря правильному рецепту. Вам понадобится один огурец, 60 грамм масла миндаля и 30 грамм парафина, желательно белого.

Для начала огурец необходимо мелко порезать и сделать из него пюре в блендере. Следите за тем, чтобы масса была однородной. Затем возьмите марлю или очень мелкое сито и выжмите весь сок из мякоти. В это время поставьте парафин растапливаться на водяной бане. Как только он расплавится, аккуратно добавьте к нему миндальное масло и огуречный сок. Ингредиенты необходимо постоянно помешивать, чтобы избежать кристаллизации.

Срок годности у такой косметики около двух месяцев. Его можно использовать в качестве увлажняющего средства после загара, которое обеспечивает сильный смягчающий и противовоспалительный эффект.

Особой популярностью пользуется рецепт домашнего крема от морщин. Для его приготовления необходимы одна столовая ложка малины, столько же клубники и сушеных абрикосов, 1,5 стакана цельного молока и одна чайная ложка орехового масла. Ягоды и сухофрукты необходимо растереть в пасту, после чего в нее следует добавить молоко и масло.

Теперь миску с будущим кремом необходимо поставить на средний огонь и постоянно помешивать до получения густой консистенции. Как только косметическое средство остынет оно полностью готово к использованию. Благодаря ему вы сможете напитать кожу и разгладить мимические морщинки.

Как хранить самодельный крем для лица

Если вы не использовали специальные консерванты, то приготовленный крем нельзя хранить долго. Некоторые из косметических средств могут скиснуть уже через пять суток, поэтому готовить их лучше немного, чтобы в дальнейшем быстро использовать. Хранить приготовленные косметические средства лучше всего в холодильнике: при температуре 1-3 градуса. Стоит учесть, что из-за натурального состава в креме могут быстро размножаться бактерии, поэтому заранее продумайте, чем вы будете набирать средство из тары. Для этого хорошо подойдет ложечка или пластиковая косметическая лопаточка. Если не прикасаться к средству для ухода пальцами, то вы существенно продлите его срок годности.

Приложив немного усилий и уделив этому делу несколько часов, можно получить эффективные и качественные косметические продукты, которые не ударят по карману, а вашу кожу сделают сияющей и достойной восхищений.