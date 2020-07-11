Лена Миро поставила ультиматум бренду Louis Vuitton

Москва, 11 июля. Скандальный светский блогер Лена Миро раскритиковала российскую телеведущую и продюсера Яну Рудковскую, которая «наехала» на певицу Риту Дакоту из-за скандала с сумками бренда Louis Vuitton.

Ранее Рита Дакота опубликовала в социальных сетях пост, в котором разыгрывала сумки от дорогостоящего французского бренда. Однако после ей позвонила Рудковская и заявила, что является «VIP-клиентом и другом бренда», поэтому у нее проблемы из-за розыгрыша.

«Яна несколько раз употребила слово «дешманский» в мой адрес и «VIP» в адрес себя и бренда и наговорила кучу вещей, от которых я расплакалась, хотя я девчонка довольно сильная», — пояснила Рита Дакота.

Такая реакция продюсера возмутила Лену Миро. Блогер отметила, что если принципом бренда является дискриминация людей по социальному признак, то «такой компании на территории Российской Федерации делать нечего».

«А если уж бренд пришел в нашу страну и зарабатывает здесь миллионы, то он и его друзья, включая Яну Рудковскую, обязаны уважать людей, здесь живущих», — возмутилась Лена Миро в своем блоге на Live Journal.

Она также обратилась к руководству бренда, посоветовав «проверять своих друзей», а также поставила ультиматум, заявив, что компания должна «уважат людей в нашей стране или убираться отсюда».