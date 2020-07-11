Названы основные ошибки при назначении пенсий

Москва, 11 июля. Нередко случается такое, что при расчете и назначении пенсионных выплат, допускаются различные ошибки. Часто подобные недочеты могут привести к тому, что начисленная сумма может оказаться меньше положенной.

Чаще всего некоторые периоды, которые традиционно должны включаться в пенсионный стаж, могут быть упущены. Дело в том, что каждый период жизни учитывается ПФР по-разному и приносит определенное количество начисленных баллов. В результате, несостыковки происходят при расчете таких промежутков, как служба в армии, декрет или уход за детьми.

В первом случае данный период может быть попросту не засчитан, хотя по российскому законодательству это время должно быть внесено в пенсионный стаж. Или же может быть неверно засчитан коэффициент по данному периоду.

Например, как за службу в армии, так и по уходу за детьми, полагается 1,8 балла в год. Однако по ошибке может быть насчитан 1 балл за год как при обычном трудовом стаже. В результате молодая мама может потерять до 2,4 балла.

Чтобы не допустить этого, гражданин должен проверять соответствующую информацию в личном кабинете на сайте ПФР. При обнаружении ошибки специалисты должны сделать перерасчет, пишет информационное издание «СеверПресс».

Напомним, 1 июля зарегистрированные самозанятые получили возможность защищать свои профессиональные и социальные интересы, копить на пенсию и официально подтверждать доходы при кредитовании. Об этом пишет телеканал RT.