Медиум из «Битвы экстрасенсов» поделилась своей версией трагедии на перевале Дятлова

Москва, 11 июля. Участница шоу «Битва экстрасенсов», медиум Алена Орлова прокомментировала официальную версию Генеральной прокуратуры РФ о гибели туристов из группы Дятлова, которая случилась на Северном Урале в 1959 году.

Ранее стало известно, что следователи пришли к выводу, что причиной трагедии стала лавина. Расследование проводилось спустя 60 лет после трагических событий из-за обращений родственников погибших. В ходе изучения инцидента ряд специалистов выяснили, что версии о сейсмических явлениях или урагане не соответствуют действительности.

По официальной версии, по пути на вершину горы Холатчахль группа разбила палатку. Однако после этого произошел сход лавины, группе пришлось отойти на 50 метров, но вернуться обратно к палатке туристам не удалось. Однако экстрасенс считает, что в действительности обстоятельства складывались иначе.

«В основном тревожит вопрос, не повлияло ли что на психику людей. Честно говоря, по поводу лавины большие сомнения. В случае нее накрыло бы весь лагерь, а это исключено», — пояснила Орлова в беседе с iReactor.

Медиум склоняется к версии, что рядом могли проходить испытания ракет с ядерными носителями, из-за чего люди якобы могли войти в зону низкочастотного излучения. Она также обратила внимание, что перед выходом с туристами беседовали местные шаманы, которые велели не подниматься на перевал.