Названа дата выхода четвертой части игры UFC

Редвуд-Сити, 11 июля. Компания-разработчик игр Electronic Arts после серии утечек сообщила дату выхода четвертой части «файтинга» UFC. Владельцы второй и третьей частей смогут купить новинку со скидкой 10%.

Релиз «драк» запланирован на 14 августа, правда, насладиться смогут только владельцы консолей.

Названо и нововведение в игре, которое не оставит поклонников равнодушными. Геймеры получат возможность создавать своего бойца, карьеру которого они смогут развивать.

На формирование персонажа повлияют боевые стили, достижения. Боец сможет «эволюционировать». Разработчики отмечают, что бойца можно будет использовать в нескольких режимах. Создатели модернизировали некоторые аспекты игры, включая улучшение геймплея «на ногах».

Обладателям второй и третьей частей при покупке новинки будет не только скидка, но и бонусы. Им дадут возможность выбрать персонажа в образе известного мастера боевых искусств Брюса Ли и 500 очков.

Напомним, что ранее «утекли» данные о шестой части игры Far Cry, в которой появится персонаж в образе актера из сериала «Во все тяжкие». Игроку предстоит присоединиться к отряду сопротивления и вести борьбу против диктатора.